L'exèrcit d'Israel xifra en més de 250.000 els palestins desplaçats des de la ciutat de Gaza

Reitera la seva crida a abandonar la localitat davant de la intensificació de la seva ofensiva per capturar-la
MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha afirmat aquest dissabte que més de 250.000 palestins han abandonat la ciutat de Gaza, situada al nord de la Franja, enmig de la intensificació de l'ofensiva militar contra la localitat, l'evacuació total de la qual va ser recentment ordenada per les Forces de Defensa d'Israel (FDI), que planegen aconseguir el control total de la zona.
"Segons les estimacions de les FDI, més d'una cambra de milió de residents de la ciutat de Gaza han abandonat la ciutat per la seva pròpia seguretat", ha dit el portaveu en àrab de l'exèrcit d'Israel, Avichay Adraee, a través d'un missatge publicat a X, on ha reiterat la seva crida al fet que la població abandoni la ciutat.
"Els insto, per la seva pròpia seguretat, a fer servir el carrer Rashid i es traslladin immediatament a la zona humanitària d'Al-Mawasi i a les àrees buides dels campaments centrals", ha insistit, abans de prometre que allà comptaran amb més ajuda humanitària, enmig de les denúncies internacionals sobre la manca de llocs segurs i que aquestes accions suposen un desplaçament forçós de la població.
Així mateix, ha subratllat que "les FDI estan decidides a derrotar Hamas a la ciutat de Gaza i, per tant, estan intensificant els seus atacs". "Els intents de Hamas de difondre mentides i impedir-los abandonar la ciutat demostren la seva disposició a arriscar les seves vides per la seva pròpia supervivència", ha sostingut Adraee.
Les autoritats gazianes, controlades per Hamas, van assegurar divendres que més d'un milió de persones romanen a Ciutat de Gaza, "fermes en les seves llars i propietats, rebutjant categòricament el pla de desplaçament forçat cap al sud". "Això passa malgrat la contínua agressió bàrbara i el genocidi perpetrats per l'ocupació israeliana en un intent d'imposar el delicte de desplaçament forçat", van dir.
L'ofensiva israeliana, desencadenada després dels atacs executats el 7 d'octubre del 2023 per diverses faccions palestines, ha deixat fins avui més de 64.750 palestins morts i 164.000 ferits, segons les autoritats gazianes, enmig de les denúncies internacionals sobre les accions de l'exèrcit d'Israel a l'enclavament, especialment entorn del bloqueig a l'entrega d'ajuda.