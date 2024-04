L'exèrcit d'Israel retira la força ofensiva terrestre del sud de Gaza

Els EUA entenen la retirada parcial com una operació de descans i s'abstenen d'elucubrar sobre possibles noves ofensives



MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha anunciat la retirada de la 98a Divisió del sud de Gaza, l'encarregada d'avançament terrestre per front meridional de l'enclavament, després de quatre mesos de combats contra les milícies palestines concentrats a la localitat de Khan Yunis.

La retirada s'ha produït al llarg de la nit, segons ha fet saber la ràdio de l'exèrcit israelià en un avançament confirmat després de manera oficial en un comunicat.

"La divisió ha abandonat la Franja de Gaza per recuperar-se i preparar-se per a futures operacions", segons la nota militar abans de matisar, no obstant això, que "un nombre significatiu de tropes continuarà operant a la Franja de Gaza per mantenir la llibertat d'acció de les FDI i la seva capacitat per dur a terme operacions precises basades en dades d'intel·ligència".

Segons fonts militars en el 'Times of Israel', l'exèrcit israelià prefereix, a partir d'ara, apostar per incursions puntuals com l'operació contra l'hospital d'Al-Shifa, on segons Israel hi havia amagats diversos alts càrrecs operatius de Hamas.

A més, les mateixes fonts perceben que l'operació a Khan Yunis "ja ha consumat el seu potencial" després de l'eliminació de la brigada local de Hamas i la destrucció de 30 quilòmetres de túnels.

En última instància, les tropes tornaran per fer incursions basades en nova informació d'intel·ligència, similar a com s'estan duent a terme les operacions al nord de Gaza, segons les FDI.

La 98a Divisió estava formada per forces de paracaigudistes (tant de l'exèrcit permanent com de les reserves) i per la Brigada de Comandament i un regiment d'artilleria d'elit.

Ara mateix només queda operativa la brigada Nahal, amb la missió d'assegurar l'anomenat corredor de Netzarim, que creua Gaza des del quibuts de Beri, al sud d'Israel i frontera amb l'enclavament, fins a la costa gaziana, i que Israel utilitza per a les operacions al nord i al centre de la Franja.

La brigada també exercirà de tap per impedir que els gazians desplaçats per la força acabin tornant al nord de Gaza.

Poc després de l'anunci de la retirada, l'exèrcit israelià ha informat del llançament de cinc coets procedents precisament de Khan Yunis en direcció a la frontera israeliana.

Segons els militars, un nombre encara indeterminat d'aquests coets han estat interceptats pel sistema de defensa aèria Cúpula de Ferro. De totes maneres, l'exèrcit no té constància de víctimes o danys materials.

El portaveu del Consell de Seguretat de la Casa Blanca, John Kirby, ha estimat que la retirada obeeix a motius físics de cansament per la llarga durada dels combats a Khan Yunis.

"Crec que feia quatre mesos que eren al terreny, i el que ens han explicat és que estaven cansats i necessitaven descansar", ha indicat Kirby a la cadena ABC.

"Ara bé, és difícil saber ara mateix quines conclusions addicionals podem treure d'això", ha afegit Kirby sobre la retirada parcial de les forces israelianes.