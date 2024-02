L'exèrcit d'Israel presenta al gabinet de guerra un "pla d'evacuació" per a Rafah, al sud de Gaza

MADRID, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

L'oficina del primer ministre d'Israel ha informat aquest dilluns que l'exèrcit va presentar en la reunió del gabinet de guerra de diumenge un "pla d'evacuació" per a Rafah de cara a l'operació a gran escala prevista a la ciutat, sobre la qual la comunitat internacional ja ha alertat de les conseqüències catastròfiques que pot produir.

"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han presentat al gabinet de guerra un pla per evacuar la població de les zones de combat a la Franja de Gaza, a més del pròxim pla operatiu", diu en un comunicat publicat a través de les xarxes socials.

A més, aquest govern d'emergència --creat per adoptar qualsevol decisió militar sobre Gaza sense consultar el Parlament-- ha aprovat un pla per al "subministrament d'ajuda humanitària a la Franja per impedir els saquejos que s'han produït al nord i altres zones".

Així, Israel tira endavant l'ofensiva militar a Rafah, en al·legar que es tracta d'un dels darrers bastions de Hamas. Actualment hi ha uns 1,5 milions de palestins a la ciutat, que no tenen on anar després de fugir prèviament d'altres àrees del nord de l'enclavament, per això, la comunitat internacional ha alertat de les conseqüències d'aquest atac, fins i tot els EUA han insistit en la necessitat de protegir la població.

L'exèrcit israelià va llançar una ofensiva contra Hamas en represàlia pels atacs del 7 d'octubre, que van deixar 1.200 morts i 240 ostatges. Des d'aleshores, les autoritats palestines han notificat la mort de gairebé 29.700 palestins, als quals se sumen 399 més a Cisjordània i a Jerusalem Est en les actuacions de les forces de seguretat i els colons israelians.