L'Exèrcit d'Israel obre una "ruta temporal" per evacuar la ciutat de Gaza davant de la seva ofensiva

MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dimecres l'obertura d'una "ruta temporal" que estarà disponible durant 48 hores per a l'evacuació dels residents de la ciutat de Gaza i dels seus barris davant de la nova fase de l'ofensiva militar a gran escala sobre l'enclavament palestí per prendre la seva principal ciutat.
"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) anuncien que, per facilitar el moviment cap al sud, s'està obrint una ruta de transferència temporal a través del carrer Saladino", ha publicat en el seu compte de X el portaveu en àrab de les forces israelianes, Avichay Adraee.
El missatge, acompanyat d'un mapa, orienta a la població cap al sud de l'enclavament i insta als residents a "circular únicament pels carrers marcats en groc al mapa com a ruta sud". "Obeeixi les instruccions de les forces de seguretat i els senyals de trànsit", ha afegit.
Els viatges per aquesta ruta, resa la publicació d'Adraee, estaran disponibles des d'aquest dimecres a les 12:00, hora local (11:00, hora espanyola), fins a la mateixa hora del divendres.
Aquest anunci es produeix després que el Ministeri de Defensa israelià hagi anunciat aquest dimarts l'inici d'una nova fase de l'ofensiva contra l'enclavament palestí per "prendre el control de la ciutat de Gaza perquè avui és el principal símbol de govern de Hamás", el Moviment de Resistència Islàmica, que controla les autoritats gazianes.