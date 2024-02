L'Exèrcit d'Israel mata a trets a tres palestins durant una operació a Tubas (Cisjordània)

MADRID, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha matat a trets aquest dimarts de matinada a tres palestins després d'una incursió a la ciutat cisjordana de Tubas (nord-oest) i al campament de refugiats de Farah, al sud de la mateixa, en el marc d'un augment d'aquest tipus d'operacions després dels atacs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) el passat 7 d'octubre.

El Ministeri de Sanitat, vinculat a l'Autoritat Palestina, ha confirmat la mort d'Ahmed Gamal Draghma, de 26 anys, per trets en el pit, coll i cap, a Tubas, i les d'Osama Jabr Al-Zalt, de 31 anys, per trets en el pit, i Mohamed Sami Biadesa, de 32 anys, per trets en el cap, a Farah.

Fonts sanitàries consultades per l'agència de notícies WAFA han indicat que a més dels morts hi ha tres persones amb ferides de bala.

Les forces israelianes han assaltat ambdues ubicacions amb el suport de buldóceres i de franctiradors, la qual cosa ha resultat en els enfrontaments en els quals posteriorment han mort els tres palestins.

Segons fonts locals, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han dut a terme sabotatge i destrucció de part de la infraestructura civil de la zona, a més d'haver irromput en alguns habitatges. A més, han impedit als serveis sanitaris atendre a Al Zalt per al seu trasllat a l'hospital.

Des del 7 d'octubre, més de 400 palestins, entre ells 102 menors d'edat, han mort com a conseqüència de les operacions de les FDI i de les accions de colons israelians a Cisjordània i a Jerusalem Est. L'Exèrcit d'Israel va començar una ofensiva sobre la Franja de Gaza com a resposta als atacs de Hamas, que van deixar 1.200 morts i 240 ostatges. Des de llavors, les autoritats palestines han notificat la mort de gairebé 29.800 palestins.