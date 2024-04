L'Exèrcit d'Israel mata a trets a un palestí durant una operació a Ramal·lah (Cisjordània)

MADRID, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha matat a trets a un jove palestí aquest dijous de matinada durant una operació duta a terme a la ciutat cisjordana de Ramal·lah, on han esclatat una sèrie d'enfrontaments després de la detenció d'un ciutadà per part de les forces israelianes.

El mort ha estat identificat com a Jaled Raeu Aruq, que prèviament havia estat ferit per un tret a l'abdomen i traslladat a un hospital de la zona, on finalment ha perdut la vida, segons han confirmat fonts locals a l'agència de notícies palestina WAFA.

Durant els enfrontaments, que han tingut lloc a nombrosos barris de la ciutat i on ha estat ferit un altre palestí, les forces israelianes han fet servir munició letal i magranes aturdidores.

El succés té lloc enmig d'un repunt de la violència a Cisjordània des del 2023, incrementada després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) contra territori israelià, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats.

Des de llavors, més de 480 palestins han mort a mans de les forces de seguretat israelianes o en atacs perpetrats per colons, a l'alça durant les últimes setmanes, mentre que l'ofensiva d'Israel contra la Franja de Gaza ha deixat fins avui prop de 34.200 morts, segons dades de les autoritats gazianes, controlades per Hamas.