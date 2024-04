L'Exèrcit d'Israel mata un palestí a un camp de refugiats a Cisjordània

MADRID, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha matat aquest divendres de matinada a un palestí i ha ferit a altres dos durant una operació al campament de refugiats d'Al-Faraa, situat als voltants de la ciutat cisjordana de Tubes.

Fonts mèdiques consultades per l'agència de notícies palestina WAFA han confirmat la mort del jove, identificat com a Muhamad Issam Shahmawi, per trets de l'Exèrcit israelià; els dos ferits han rebut impactes de bala en les seves extremitats, si bé no s'ha informat del seu estat de salut.

Durant l'operació, les forces israelianes han fet servir vehicles militars i drons, provocant violents enfrontaments al campament.