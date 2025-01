L'Exèrcit d'Israel mata a 25 palestins, entre ells 7 nens, en diferents atacs a Gaza

MADRID, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys 25 palestins, entre ells 7 nens, han mort en la tarda d'aquest dimarts a causa de diversos bombardejos perpetrats per l'Exèrcit israelià contra Jan Yunis i Yabalia, en el sud i el nord de la Franja de Gaza respectivament.

L'agència de notícies palestina WAFA ha confirmat que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van bombardejar dos edificis residencials a la meridional ciutat de Jan Yunis, matant en total a 10 persones, entre ells dos nens, i ferint a un nombre indeterminat.

Així mateix, un atac amb drons contra una tenda que albergava a desplaçats de la mateixa localitat ha deixat cinc víctimes mortals, tots menors d'edat, i un altre contra un vehicle al barri d'Al Ragés s'ha saldat amb dos morts.

Israel ha confirmat que ha llançat "una sèrie d'atacs" en aquesta zona al·legant que els objectius eren "terroristes" del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) que "van participar en la massacre assassina" del 7 d'octubre de 2023.

En un comunicat en el seu compte de la xarxa social 'X', l'Exèrcit israelià ha assegurat que "abans dels atacs, es van prendre moltes mesures per reduir les possibilitats de danyar a civils" i, com és habitual, ha acusat a la milícia palestina d'utilitzar a la població com a "escuts humans" en continuar "operant des de refugis civils".