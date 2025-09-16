L'exèrcit d'Israel llança una ofensiva a gran escala per ocupar Ciutat de Gaza

Afirma que la ciutat "és una zona de combat perillosa" i torna a demanar a la població que es traslladi al sud
MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha llançat aquest dimarts una ofensiva a gran escala per ocupar Ciutat de Gaza, al nord de la Franja, després de setmanes d'intensos bombardejos i ordres d'evacuació per expulsar la població de la zona, en el marc de les operacions militars desencadenades a l'enclavament arran dels atacs del 7 d'octubre del 2023.
"Residents de Gaza, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han començat a destruir la infraestructura de Hamas a Ciutat de Gaza", ha dit el portaveu en àrab de l'exèrcit israelià, Avichay Adraee, en un missatge a X. "La ciutat es considera una zona de combat perillosa".
Així, ha reiterat que ser a la ciutat "suposa un perill". "Traslladeu-vos tan ràpid com pugueu a través del carrer Rashid cap a les zones designades al sud de Wadi Gaza, en vehicle o a peu. Uniu-vos al més de 40 per cent de la població que s'ha mudat per seguretat", ha resolt.
L'exèrcit israelià ha afirmat en un comunicat publicat que "les FDI han llançat la següent fase de l'operació Carros de Gedeó II". "Les nostres forces estan aprofundint en les maniobres dins de Ciutat de Gaza", ha assenyalat.
Les FDI haurien desplegat per a aquestes operacions dues divisions --la 162 i la 98--, a les quals s'unirà en els pròxims dies una tercera. L'objectiu és envoltar la ciutat, segons el diari 'The Times of Israel', que ha recordat que prop de 60.000 reservistes han estat mobilitzats.
El Ministeri de Sanitat de Gaza ha afirmat en un comunicat que els departaments d'emergències dels hospitals que contineun operatius a la ciutat "estan greument súperpoblats" i ha recordat que els equips sanitaris treballen amb una gran escassetat de medicines i material.
Per la seva banda, el Ministeri d'Exteriors palestí ha demanat una "intervenció internacional urgent i excepcional per protegir els civils a la ciutat" i ha subratllat que "el fracàs de la diplomàcia internacional per aturar la guerra és sospitós i injustificat".
Així, ha criticat en un comunicat a X les afirmacions del Govern d'Israel d'ocupar Ciutat de Gaza, un fet que "posa centenars de milers de civils palestins en risc de mort i desplaçament", i ha ressaltat que és "un intent de convertir la ciutat en una fossa comuna i inhabitable".
Per això, ha insistit en la necessitat de mesures a escala internacional per "promoure solucions polítiques i diplomàtiques que garanteixin el cessament immediat de la guerra i l'agressió, la protecció dels civils, la prevenció del seu desplaçament de la Franja de Gaza, l'alliberament immediat d'ostatges i presoners i el lliurament sostenible d'ajuda en aplicació de la Declaració de Nova York".