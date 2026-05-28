L'exèrcit d'Israel llança "un atac de precisió" contra Beirut, la capital del Líban

MADRID 28 maig (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha executat aquest dijous "un atac de precisió" contra la capital del Líban, Beirut, malgrat l'alto el foc en vigor des de l'abril i sense que ara com ara hi hagi informacions sobre l'objectiu, si bé mitjans libanesos apunten que es podria tractar d'un comandant del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, que no s'ha pronunciat sobre el bombardeig.
"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han llançat atacs de precisió a Beirut", ha dit l'exèrcit israelià en un breu comunicat. El bombardeig ha afectat un edifici residencial a Choueifat, al sud de Beirut, segons el diari 'L'Orient-Le Jour', que apunta al fet que l'objectiu podria ser un comandant de la unitat de coets de Hezbollah.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va assegurar dimarts que l'exèrcit israelià està "intensificant" la seva ofensiva al Líban, on ja han mort més de 3.200 persones des de principis de març, malgrat l'alto el foc i les negociacions en marxa amb el Govern libanès per intentar arribar a un acord de pau.