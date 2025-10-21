L'Exèrcit d'Israel identifica el cos lliurat per Hamas, del reservista Tal Chaimi

MADRID, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha identificat com el reservista Tal Chaimi el cos lliurat aquest dilluns al Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que ho hauria trobat durant les operacions de recerca entre els enderrocs pels bombardejos israelians a la Franja de Gaza, en el marc de l'acord de l'alto el foc.
"Després de completar el procés d'identificació per part del Centre Nacional de Medicina Forense en cooperació amb la Policia d'Israel, representants de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han informat a la família del major segrestat Tal Chaimi que el seu ésser estimat ha estat retornat per al seu enterrament", han informat les FDI en el seu compte a la xarxa social X.
L'Exèrcit ha assegurat que, "segons la informació i els serveis d'intel·ligència disponibles, el major Tal Chaimi, difunt comandant de l'esquadró de preparació Nir Yitzhak, va caure en combat defensant el kibutz el matí del 7 d'octubre i el seu cos va ser segrestat per l'organització terrorista Hamas". "Tal Chaimi, de 41 anys, va ser declarat mort el 13/12/23", ha agregat.