L'exèrcit d'Israel escomet una altra incursió nocturna a la Franja de Gaza

MADRID, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha escomès aquest divendres a la matinada una nova incursió amb tancs, vehicles aeris no tripulats i helicòpters militars a la Franja de Gaza, en una operació en la qual han atacat "desenes d'objectius" del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"Forces d'infanteria i blindats, acompanyats per drons i helicòpters armats, han atacat el centre de la Franja de Gaza", diu un comunicat de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), publicat en el seu perfil de la xarxa social Twitter.

Així, han indicat que, en l'operació, "han atacat desenes d'objectius terroristes, incloses posicions de llançament de míssils antitancs i casernes generals d'operacions", a més de membres de la milícia palestina.

"Han abandonat la zona en acabar la missió i no hi ha víctimes entre les nostres forces", han matisat les FDI, que estan fent incursions "com a part de la preparació" per envair l'enclavament.

Dijous, les forces armades israelianes van anunciar una "incursió selectiva", que la ràdio militar d'Israel va qualificar d'"inusual i extensa" en tractar-se de la de "més abast i profunditat" dels darrers dies.

Des del 7 d'octubre, Israel ha bombardat constantment la Franja i 7.000 palestins han perdut la vida, entre els quals prop de 3.000 nens. A això s'hi afegeix més d'un centenar de morts per les forces israelianes o colones a Cisjordània.