L'Exèrcit d'Israel duu a terme una "operació selectiva" contra Hamas a l'hospital d'Al Shifa

Hamas "responsabilitza" a Israel i als EUA de l'atac de l'Exèrcit israelià a l'hospital d'Al Shifa i condemna el silenci de l'ONU

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha informat que està duent a terme una "operació precisa i selectiva" a l'hospital d'Al Shifa, el major complex mèdic de la Franja de Gaza, que estaria sent utilitzat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i Jihad Islàmica en les seves operacions militars, segons la intel·ligència estatunidenca i israeliana.

"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) estan duent a terme una operació precisa i selectiva contra Hamas en una zona específica de l'hospital Shifa, basant-se en informació d'Intel·ligència i en una necessitat operativa. Ls direcció de l'hospital va ser informada amb antelació de l'entrada al complex", ha informat l'Exèrcit israelià en un comunicat.

A més, les FDI han assegurat que en l'operació estan inclosos equips mèdics i àrabparlants per "no causar cap dany als civils usats per Hamas com a escuts humans". En aquest sentit, les autoritats israelianes han defensat la seva actuació en permetre la "evacuació a gran escala" i en mantenir "un diàleg regular amb les autoritats de l'hospital"; també han informat sobre l'enviament d'incubadores, equips mèdics i aliments per a bebès després de l'operació.

HAMAS DENUNCIA QUE AQUESTA OPERACIÓ "ÉS UN CRIM DE GUERRA"

El director general de l'Oficina de Mitjans del Govern, Ismail Al-Zawabta, ha informat que els militars israelians han irromput a l'hospital i han obert foc dins de les habitacions dels pacients: "El que l'ocupació està fent a l'hospital d'Al Shifa és un crim de guerra", ha asseverat.

El Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, ha comunicat que desenes de militars han entrat a l'edifici del departament d'emergències, mentre que tancs israelians han entrat al campus del complex mèdic.

"No hi ha res que justifiqui disparar dins d'un hospital, ja que no hi ha cap tipus de resistència present en ell. El que està fent l'ocupació israeliana constitueix terrorisme contra els qui es troben en el complex", ha agregat.

Hamas ha declarat que "responsabilitza plenament" a Israel i al president dels Estats Units, Joe Biden, de l'atac de l'Exèrcit israelià a l'hospital d'Al Shifa, que ha qualificat de "brutal crim", i ha recordat que les instal·lacions mèdiques estan protegides pel Conveni de Ginebra relatiu a la protecció de persones civils en temps de guerra.

Així, ha criticat que alts càrrecs del Govern estatunidenc s'hagin fet ressò de la "falsa narrativa" d'Israel i hagin afirmat que les milícies utilitzen aquest hospital amb finalitats militars, la qual cosa consideren "llum verda" perquè l'Exèrcit israelià cometi "més massacres contra civils amb l'objectiu de desplaçar-los del nord al sud, completant el pla d'ocupació per desplaçar els palestins, "tal com han declarat molts ministres" israelians.

"Els líders de l'ocupació i tots aquells que van conspirar amb ells per matar nens, pacients i civils desarmats hauran de rendir comptes", ha assenyalat la milícia palestina en un comunicat en el qual ha condemnat a més el "silenci de Nacions Unides i la traïció de molts països i règims".

En aquest sentit, Hamas ha asseverat que això "no dissuadirà" als palestins d'"aferrar-se a la seva terra i als seus legítims drets nacionals". "Seguirem compromesos amb el nostre poble i seguirem defensant-ho a ell i als seus drets amb totes les nostres forces. L'ocupació pagarà un alt preu pels seus crims i agressions contra els nostres nens, dones (...)", resa la missiva.