L'exèrcit d'Israel derroca una altra torre residencial amb un bombardeig contra la ciutat de Gaza

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha derrocat aquest dissabte una nova torre residencial a la ciutat de Gaza en un bombardeig contra la localitat argumentant que l'immoble era usat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), enmig de la recrudescència de la seva ofensiva i dels seus intents per prendre el control de la zona.
Així, ha dit en un comunicat que "hi havia infraestructura militar de Hamas a l'edifici que es feia servir per promoure i executar actes terroristes contra elements de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a la zona", en línia amb l'argumentació presentada per a les últimes destruccions d'edificis de gran altura a la ciutat de Gaza.
"Les organitzacions terroristes de la Franja de Gaza violen sistemàticament el dret humanitari, fent un ús militar d'institucions civils i operant entre la població local", ha assenyalat, abans d'incidir que "les FDI seguiran actuant amb força i determinació contra les organitzacions terroristes a Gaza".
El bombardeig ha estat executat poc després que l'exèrcit avancés que anava a destruir l'edifici, la torre residencial Al-Nur, situada prop de la seu del Ministeri d'Educació, al barri de Tel al-Haua, en el sud-oest de la ciutat de Gaza. Vídeos publicats per mitjans palestins mostren el bombardeig contra l'edifici i la seva ensulsiada.
Hores abans, el portaveu en àrab de l'exèrcit israelià, Avichay Adraee, havia afirmat que "més d'un quart de milió de residents de la ciutat de Gaza han abandonat la ciutat per la seva pròpia seguretat", enmig de les denúncies internacionals sobre la falta de llocs segurs i que aquestes accions suposen un desplaçament forçós de població.
L'ofensiva israeliana, desencadenada després dels atacs executats el 7 d'octubre del 2023 per diverses faccions palestines, ha deixat fins avui més de 64.800 palestins morts i 164.000 ferits, segons les autoritats gazianes, controlades per Hamas, enmig de les denúncies internacionals sobre les accions de l'exèrcit d'Israel a l'enclavament, especialment entorn del bloqueig a l'entrega d'ajuda.