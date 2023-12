L'exèrcit d'Israel confirma la mort de desenes de membres de Hamas en les últimes operacions a Gaza

MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit israelià ha informat aquest dilluns que ha eliminat desenes de membres del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) en les operacions de l'últim dia a zones del nord de la Franja de Gaza.

La Força Aèria d'Israel ha llançat un conjunt d'atacs seguint les ordres de les tropes sobre el terreny després d'identificar "operatius armats de Hamas a Shejaiya", segons han indicat les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en un comunicat.

Les tropes de la Brigada Bislamach i la unitat 636 de Recollida d'Intel·ligència de Combat del Cos de Defensa de Fronteres israeliana han estat els encarregats d'identificar els presumptes milicians i de dirigir els atacs, perpetrats amb l'ajuda de drons.

D'altra banda, les forces israelianes han identificat un grup d'homes armats a la sortida d'una clínica de la localitat i han trobat artefactes explosius i armament a l'interior d'un habitatge de Jabalia, també al nord de Gaza.

Així, les FDI han puntualitzat que algunes armes estaven amagades a l'interior de bosses amb el logotip de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins al Pròxim Orient (UNRWA) i han destacat que d'un camió han confiscat coets de llarg abast.

La Mitja Lluna Roja Palestina va denunciar diumenge els bombardejos israelians prop d'una clínica de la UNRWA al camp de refugiats de Jabalia i va alertar que els atacs suposen "una amenaça constant per a la vida dels equips mèdics i per als ferits". En aquest sentit, va denunciar un tiroteig contra un comboi de sis ambulàncies escortat per vehicles de l'ONU a mans de les forces israelianes.