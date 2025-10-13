L'exèrcit d'Israel confirma l'entrega a la Creu Roja de tots els ostatges amb vida

MADRID 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha confirmat aquest dilluns que ja hi ha tretze ostatges en mans del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) per ser entregats a les forces israelianes, que els traslladaran a territori israelià amb els set segrestats que han estat alliberats prèviament i ja són a la base militar de Reim.
"Segons la informació rebuda per la Creu Roja, 13 segrestats han estat entregats i els estan posant en mans de les forces israelianes i el Shin Bet a la Franja de Gaza", ha indicat l'exèrcit en un comunicat.
Aquests tretze ostatges han estat identificats com Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio i Ariel Cunio.
En total, ja són 20 els ostatges entregats aquest dilluns pel grup armat palestí dins l'acord al qual es va arribar amb Israel arran de la proposta duta a terme la setmana passada pel president dels Estats Units, Donald Trump. Així, Hamas ha alliberat tots els ostatges que quedaven amb vida a l'enclavament palestí.
Per la seva banda, el Govern israelià ha afirmat que està "compromès amb el retorn de tots els ostatges que queden en mans de l'enemic i treballarà de manera incansable i amb determinació fins que siguin alliberats", ha indicat.
Està previst que al llarg del dia s'entreguin els 28 ostatges restants, tal com reflecteix la primera fase de l'acord entre les parts.