L'exèrcit d'Israel confirma "intensos combats" amb Hezbollah al Líban

MADRID, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha confirmat aquest dimarts "intensos combats" amb el partit-milícia xiïta Hezbollah al sud del Líban després d'envair el país i ha reclamat a la població civil que no es desplaci en vehicle cap al sud del riu Litani a causa de les hostilitats.

"Al sud del Líban s'estan produint intensos combats durant els quals els membres de Hezbollah fan servir l'entorn i la població civil com escuts humans per llançar atacs", ha dit el portaveu en àrab de l'exèrcit israelià, Avichay Adraee, a través d'un missatge a X.

Per això, ha fet un "advertiment urgent" als residents d'aquesta zona del Líban i ha recalcat que "per la seva seguretat, no moguin vehicles des de la zona nord cap a l'àrea al sud del riu Litani". "Aquest advertiment serà vigent fins a un altre avís", ha postil·lat.

Hezbollah ha reclamat en les darreres hores haver disparat projectils a diverses localitats del nord d'Israel, i també contra "un grup de soldats enemics" a Metula. Israel ha confirmat el llançament i impactes a la zona, sense que per ara hi hagi informacions sobre víctimes.

L'exèrcit israelià ha anunciat aquesta matinada una nova invasió al Líban i ha afirmat que és una operació "selectiva i limitada" contra "objectius terroristes i infraestructures" perquè suposen "una amenaça immediata i real per als assentaments israelians a la frontera nord".

Cal destacar que l'exèrcit libanès s'havia replegat fins a cinc quilòmetres de la frontera hores abans de l'operació terrestre, si bé ha justificat la decisió com un redesplegament de les seves forces, segons l'agència de notícies estatal libanesa NNA.

L'ofensiva s'emmarca en l'operació Fletxes del Nord, la campanya militar iniciada fa poc més d'una setmana contra objectius de Hezbollah i es desenvoluparà "de manera conjunta amb els combats a Gaza i altres àrees". Els atacs israelians s'han incrementat des de mitjans de setembre i han acabat amb la vida de gran part de la cúpula de Hezbollah, inclòs el seu secretari general, Hassan Nasrallah, divendres passat en un bombardeig a Beirut.