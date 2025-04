L'exèrcit d'Israel completa el corredor de Morag per separar Rafah de la resta de Gaza

Les FDI ocupen des de la frontera amb Egipte fins als afores de Khan Yunis, un 20% del territori de l'enclavament

L'exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dissabte la conclusió de la seva maniobra per separar la ciutat de Rafah de la resta de la Franja de Gaza amb la posada en funcionament de l'anomenat corredor Morag, una franja de terra que creua l'enclavament d'est a oest per sota de la localitat de Khan Yunis.

"La 36a Divisió ha completat el setge de Rafah", ha fet saber l'exèrcit a la seva pàgina web, abans d'anunciar que continuarà "establint el control sobre l'eix central i fent activitats per frustrar els terroristes i la infraestructura" de Hamas.

Aquesta passada nit, la 188a Brigada Blindada de la 36a Divisió --que havia penetrat al corredor de Morag des del nord-oest-- ha acabat de connectar amb forces amb la Brigada d'Infanteria Golani des de la frontera sud-est, i ara les forces d'enginyeria construeixen una carretera al llarg del corredor, similar als altres corredors a Gaza capturats per les FDI durant la guerra.

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va anunciar aquesta setmana que les maniobres per instal·lar el corredor pràcticament havien acabat. En resposta, Hamas va denunciar aquest nou obstacle com un esforç israelià per aïllar la població de la zona.

Des de fa dues setmanes, Israel emet ordres de desplaçament forçat a la població de Rafah, que s'ha hagut de protegir novament a la zona segura d'Al-Mawasi, a la costa, encara que l'àrea ha estat escenari d'atacs israelians des que Israel va donar per acabat l'alto el foc amb Hamas.

Ara, l'exèrcit israelià ha pres el control d'una zona que abasta des de la frontera amb Egipte cap als afores de Khan Yunis, a més de cinc quilòmetres, inclosa Rafah; un territori que representa aproximadament el 20% de la Franja.