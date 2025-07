L'exèrcit d'Israel ataca el sud de Síria en ple repunt de la violència intercomunitària

MADRID 14 jul. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han efectuat diversos atacs aeris contra tancs i vehicles blindats a la província siriana de Suwayda, al sud del país, segons han confirmat els militars en el seu compte d'X.

L'anunci ha tingut lloc després de l'esclat de violència de les darreres hores en aquesta província, escenari de combats entre milícies druses i beduïnes que han deixat prop de 40 morts, segons l'Observatori Sirià per als Drets Humans.

En aquest sentit, quatre efectius de les forces de seguretat de Síria han mort aquest dilluns en nous enfrontaments amb persones armades no identificades a la zona.

Per ara no hi ha més informació oficial. Fonts militars han explicat al canal 14 de la televisió israeliana que l'atac ha començat després que l'exèrcit detectés el moviment de "tancs sirians" en direcció a una comunitat drusa, part la població dels quals també viu a Israel.

Tot i que fonts locals han informat en un primer moment a Syria TV que el bombardeig de l'exèrcit israelià només tenia "caràcter d'advertiment" i s'ha perpetrat prop dels tancs sense causar pèrdues humanes ni materials, les forces israelianes han publicat poc després un vídeo en què es veu impactes directes contra els carros de combat.

"La presència d'aquests vehicles al sud de Síria podria representar una amenaça per a l'Estat d'Israel. Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) no permetran que hi hagi una amenaça militar al sud de Síria i actuaran. Les FDI continuen vigilant la regió", ha indicat.