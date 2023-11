L'Exèrcit d'Israel ataca posicions de Hezbollah en resposta a trets contra el seu territori

MADRID, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha interceptat aquest dijous de matinada un míssil disparat des del Líban contra un dron, que no ha arribat a patir danys, i en resposta ha atacat les posicions des d'on s'ha realitzat la descàrrega, encara que fins al moment no s'han anunciat baixes.

"Aquesta nit s'ha disparat un míssil terra-aire des de territori libanès contra un avió pilotat a distància per les Forces de Defensa d'Israel (FDI). En resposta, les FDI han atacat l'esquadró que va dur a terme el tiroteig i el lloc de llançament des d'on es va llançar el míssil. L'aeronau no va patir danys", ha confirmat l'Exèrcit israelià al seu compte de la xarxa social 'X', abans Twitter.

Durant la nit, les FDI han informat que han donat resposta a més trets disparats des del Líban, on els israelians intercanvien atacs amb el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, i que han caigut a les regions de les Granges de Shebaa, i contra la muntanya Hermon, a prop dels ocupats alts del Golan.

Des de l'inici de la resposta d'Israel a l'atac del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) del 7 d'octubre, les forces israelianes han hagut de fer front també a un augment de les hostilitats a la regió fronterera que comparteix amb el Líban, on ha protagonitzat en els últims dies un intercanvi d'atacs amb Hezbollah.

D'altra banda, la portaveu de la missió de Nacions Unides al Líban (UNIFIL), Andrea Tenenti, ha declarat el diari libanès 'L'Orienti Li Jour' que hi ha almenys dos pastors desapareguts al sud del Líban, prop de la Línia Blava, la demarcació entre el Líban i Israel establerta per Nacions Unides fa 20 anys per evitar qualsevol conat de tensió, i on s'han dut a terme bombardejos.

"Aquesta tarda, l'Exèrcit libanès va sol·licitar ajuda a la UNIFIL per evacuar a dues persones que havien resultat ferides prop de la Línia Blava, (...) desgraciadament, no se'ls va trobar. A causa de la foscor i a la presència de mines terrestres a la zona, la cerca haurà de reprendre's al matí", ha conclòs la portaveu.

Les Granges de Shebaa són una franja de terreny reclamada tant pel Líban com per Síria, però sota control militar israelià des de 1967.

Els alts del Golan són un territori que Israel va arrabassar parcialment a Síria durant la Guerra dels Sis Dies (1967) i la Guerra del Yom Kippur (1973) i que es va annexionar de forma efectiva el 1981, en un moviment no reconegut per la comunitat internacional.