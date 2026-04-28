L'Exèrcit d'Israel ataca 20 llocs al sud del Líban i la vall de la Bekaa malgrat l'alto el foc

MADRID, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha assegurat aquest dilluns haver atacat una vintena d'"infraestructures terroristes" atribuïdes al partit-milícia xiïta libanès Hezbollah al sud del Líban i també a la vall de la Bekaa, a l'est del país, malgrat l'alto el foc vigent, prorrogat la passada setmana, per posar fi als enfrontaments amb el grup xiïta.
"Durant el dia, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han atacat més de 20 infraestructures terroristes a la vall de la Bekaa i a diverses zones del sud del Líban, incloent dipòsits d'armes i plataformes de llançament de l'organització terrorista Hezbollah", ha assegurat un portaveu militar en un comunicat.
En concret, les forces israelianes han atacat a la Bekaa "un emplaçament utilitzat per a la fabricació d'armes i l'emmagatzematge d'arsenals de l'organització terrorista Hezbollah", segons la nota difosa, que apunta a la detecció per part de les autoritats israelianes d'"activitat per restaurar" les instal·lacions.