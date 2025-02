L'exèrcit d'Israel anuncia que ocuparà els principals camps de refugiats del nord de Cisjordània

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha anunciat aquest diumenge que les forces israelianes ocuparan els principals camps de refugiats del nord de Cisjordània com a mínim al llarg d'aquest any com a part de la seva operació expandida al nord de la regió.

Katz ha anunciat que l'ocupació afectarà principalment els camps de Jenín, Tulkarem i Nur Shams, escenaris des de fa un mes d'una nova operació militar israeliana contra, segons l'exèrcit, cèl·lules de les milícies de Gaza. El Govern palestí, per contra, denuncia que es tracta d'una nova operació de desplaçament orquestrada per Israel per redoblar i expandir el seu control en territori ocupat.

El ministre de Defensa d'Israel ha confirmat que almenys 40.000 palestins s'han vist obligats a abandonar les seves llars per l'operació israeliana en aquests tres campaments, on les activitats de l'agència de les Nacions Unides per als refugiats (UNRWA) han quedat paralitzades, segons el seu comunicat, recollit pels mitjans israelians.