L'exèrcit d'Israel anuncia la mort del líder d'Hezbollah, Hassan Nasrallah

MADRID, 28 set. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat aquest dissabte la mort del líder del partit milícia xiïta libanès Hezbollah, Hassan Nasrallah, després dels intensos bombardejos que van llançar durant divendres a la tarda i la nit als suburbis de la zona sud de Beirut, bastió de l'organització.

"Hassan Nasrallah ja no podrà aterrorizar el món", han escrit les FDI en el seu compte d'X. L'exèrcit ha destacat que durant els 32 anys que ha estat al capdavant d'Hezbollah ha estat responsable de "molts assassinats" tant de civils com de soldats israelians, a més d'actes de terrorisme en altres parts del món.

A més de Nasrallah, les FDI han confirmat la mort de diversos comandants d'Hezbollah, entre els quals Ali Karki, el càrrec del Front Sud de l'organització. L'atac va tenir lloc aquest divendres, a la caserna general subterrània que Hezbollah té sota una zona residencial a l'àrea de Dahieh, al sud de Beirut.

"L'atac es va dur a terme mentre la cadena de comandament superior d'Hezbollah operava des de la caserna general i promovia activitats terroristes contra els ciutadans de l'Estat d'Israel", han assenyalat les FDI en un comunicat.

Nasrallah "va ser responsable de dirigir i executar atacs terroristes arreu del món", remarquen les FDI, que el culpen haver arrossegat el Líban a una guerra a gran escala contra Israel en haver sumat Hezbollah al conflicte que manté des del 7 d'octubre amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"Des de llavors, Hezbollah ha continuat els seus atacs de manera contínua i sense provocació prèvia contra els ciutadans d'Israel, arrossegant el Líban i tota la regió a una escalada més àmplia", assenyala l'exèrcit.

El cap de l'Estat Major de les FDI, el tinent general Herzi Halevi, ha advertit després d'aquesta mort que l'exèrcit és capaç d'arribar fins a "qualsevol que amenaci els ciutadans d'Israel", un avís que recorda al del primer ministre Benjamin Netanyahu a la seu de les Nacions Unides.

Fonts d'Hezbollah, per la seva banda, han confirmat que es va perdre el contacte amb Nasrallah divendres a la nit després dels bombardejos que van caure sobre la seu de l'organització. Desenes d'atacs van impactar sobre Beirut amb una intensitat que no es veia des de la guerra del Líban del 2006.

Precisament, Hassan Nasrallah ha tingut la mateixa sort que el seu antecessor, Abbas Musaui, que va morir com a conseqüència d'un atac d'Israel el febrer del 1992. Tenia 32 anys quan es va posar al capdavant d'Hezbollah.

El punt d'inflexió en la seva carrera política --va començar militant en el partit polític xiïta AMAL-- es va produir durant la guerra del Líban el 2006 i el seu lideratge es va consolidar encara més després de les eleccions parlamentàries del 2018, en les quals Hezbollah va aconseguir recaptar tretze escons.

Després dels comicis, Hezbollah i altres partits aliats van exercir un important paper en la formació d'un govern d'unitat que va acabar recaient en l'ex-primer ministre Saad Hariri. No obstant això, la seva popularitat també s'ha compensat amb crítiques pel seu suport al Govern sirià del president Bashar al-Assad.

La majoria dels discursos del ja traspassat líder d'Hezbollah es retransmeten en directe per televisió i poques vegades apareix en públic per por de poder ser blanc dels atacs dels seus enemics, com així ha estat finalment.