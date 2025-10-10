L'exèrcit d'Israel anuncia l'entrada en vigor de l'alto el foc a la Franja de Gaza

MADRID 10 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha anunciat aquest divendres que l'acord d'alto el foc assolit amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a la Franja de Gaza ha entrat en vigor a les 12.00 hores (les 11.00 hores a l'Espanya peninsular i les illes Balears), després de completar la primera fase del replegament acordat dins la proposta presentada la setmana passada pel president dels Estats Units.
"L'acord d'alto el foc ha entrat en vigor a les 12.00 hores", ha dit el portaveu en àrab de l'exèrcit israelià, Avichay Adraee, en un missatge a X, en el qual ha recalcat que les tropes de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) ja són "a les noves línies de desplegament operatiu, a partir de l'acord d'alto el foc i de retorn dels ostatges".
Així mateix, ha ressaltat que "les forces de les FDI del Comandament Sud estan desplegades a la zona i continuaran operant per eliminar qualsevol amenaça immediata", després dels atacs de les darreres hores enmig del replegament i sense que Hamas s'hagi pronunciat ara com ara sobre l'entrada en vigor de l'alto el foc.