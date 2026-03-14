L'Exèrcit d'EUA bombardeja l'illa de Jark, un dels epicentres petroliers d'Iran

Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
Iran afirma que no hi ha danys en la seva infraestructura petroliera i amenaça amb atacar companyies vinculades a EUA a la regió
MADRID, 14 març (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest divendres que l'Exèrcit nord-americà ha efectuat un bombardeig sobre l'estratègica illa de Jark, a Iran, si bé ha assenyalat que no ha atacat la seva infraestructura petroliera "per decència".
"Fa uns instants, sota les meves ordres, el Comandament Central d'Estats Units (CENTCOM) ha dut a terme un dels bombardejos més potents de la història d'Orient Pròxim i ha destruït per complet tots els objectius militars de la joia de la corona d'Iran, l'illa de Jark", ha anunciat en Truth Social, on ha assegurat que "per decència, (ha) decidit no destruir la infraestructura petroliera de la illa".
L'inquilí de la Casa Blanca ha amenaçat en canvi amb "reconsiderar" l'execució d'atacs contra la indústria petroliera de la illa si Iran o un altre país intervé en "el pas lliure i segur" dels vaixells per l'estret d'Ormuz.
En aquest sentit, ha defensat que les forces iranians han quedat "sense capacitat alguna" per poder defensar-se dels atacs nord-americans. "No hi ha gens que puguin fer sobre aquest tema!", ha dit el mandatari nord-americà.
"Iran mai tindrà un arma nuclear, ni tindrà la capacitat d'amenaçar als Estats Units d'Amèrica, a Orient Pròxim ni, de fet, al món. Les Forces Armades d'Iran, i tots els altres involucrats amb aquest règim terrorista, farien bé a deposar les armes i salvar el que queda del seu país, que no és molt!", ha asseverat en el seu missatge.
El mandatari ha publicat un vídeo de bombardejos poc després de l'anunci i ha indicat que els plans iranians de "apoderar-se" de tota la regió d'Orient Pròxim i "aniquilar per complet" a Israel han fallat, "igual que Iran".
IRAN AMENAÇA AMB ATACS A PETROLIERES DE LA REGIÓ
Un portaveu de Caserna General Central de Khatam a l'Anbiya (KCHG), segons recull la televisió estatal iraniana, ha amenaçat amb atacs contra tota infraestructura petroliera d'Orient Pròxim en la qual participi qualsevol empresa nord-americana.
"Tota la infraestructura petroliera, econòmica i energètica pertanyent a companyies petrolieres de la regió que tinguin accions nord-americanes o cooperin amb els Estats Units serà destruïda immediatament i convertida en cendres", assegura el missatge emès "en resposta a les declaracions del president agressor i terrorista d'Estats Units".
Fuentes iranians han declarat que l'atac contra l'illa de Jark no ha destruït cap infraestructura petroliera tot i que s'han notificat al voltant de 15 explosions en l'enclavament que haurien provocat una densa columna de fum, segons recull l'agència Fars.
De la mateixa manera, les autoritats del país persa han sostingut que les defenses de la illa ha estat reactivades amb prou feines una hora després dels bombardejos nord-americans, la qual cosa negaria la destrucció dels sistemes de defensa que ha avançat Trump.
Entre els objectius de l'atac, els mitjans iranians han apuntat que les defenses de l'Exèrcit, la base naval de Goshen, la torre de control de l'aeroport i l'hangar d'helicòpters haurien estat els objectius del bombardeig, sense confirmació d'Iran de moment dels danys causats.
Unes hores abans de l'anunci del bombardeig, Trump havia descartat de moment realitzar un atac contra l'enclavament estratègic situat en el golf Pèrsic. "No ocupa un lloc molt alt en la meva llista de deures", ha explicat en Fox News abans de recriminar que aquestes preguntes afectaven a la seva capacitat estratègica.
Estats Units insisteix a intensificar l'ofensiva a Iran, després d'anunciar que aquest divendres seria "el dia més intens", segons ha informat el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit d'Estats Units, el general Donen Caine, després de fer balanç dels 6.000 objectius atacats en els gairebé dues setmanes d'operació.
L'illa de Jark --amb 24 quilòmetres quadrats d'extensió-- se situa a 25 quilòmetres al sud de la costa d'Iran, en el golf Pèrsic, i s'erigeix com un dels punts estratègics fonamentals per al comerç de petroli de la república islàmica, permetent l'exportació del 90% del cru iranià.