L'exèrcit dels EUA confirma haver atacat cinc milicians proiranians a l'Iraq

MADRID, 5 des. (EUROPA PRESS) -

El Comandament Central dels Estats Units (Centcom) ha confirmat aquest dilluns la seva responsabilitat en l'atac aeri de diumenge contra la regió de Kirkuk, al nord de l'Iraq, que va acabar amb la vida de cinc membres de la milícia iraquiana proiraniana Kataeb Hezbollah.

"El 3 de desembre, prop de Kirkuk (Iraq), forces assignades per la Força Conjunta Combinada van topar amb cinc milicians que es preparaven per llançar un dron d'atac unidireccional. La Força Conjunta hi va respondre en defensa pròpia amb un sistema aeri no tripulat nord-americà armat i va matar els cinc milicians", ha assegurat el Centcom en el seu compte d'X.

A més, ha assegurat que les autoritats iraquianes han estat avisades de l'atac i que han estat ells els qui han confirmat tant la mort dels milicians com la destrucció del dron. "els EUA continuaran defensant el personal nord-americà i de la coalició dels atacs", diu el comunicat.

El Centcom també ha informat sobre un altre atac diumenge amb vint coets provinents de territori iraquià contra la base nord-americana de Rumaylan a Síria, tot i que no va provocar danys ni baixes.

Des de l'atac de Hamas contra Israel el passat 7 d'octubre i la posterior ofensiva israeliana sobre la Franja de Gaza, nombroses milícies iraquianes proiranianes han atacat bases nord-americanes a Síria i l'Iraq, contra els quals els EUA ha anat responent.