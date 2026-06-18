L'Exèrcit dels EUA confirma el final del bloqueig als ports iranians a l'estret d'Ormuz

Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact
MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit nord-americà ha confirmat aquest dijous el final del bloqueig als ports iranians a l'estret d'Ormuz després de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte al Pròxim Orient.
"Les forces dels Estats Units han aixecat el bloqueig sobre tot el tràfic marítim que entra i surt dels ports i àrees costaneres iranianes, d'acord amb les directrius del president (Donald Trump)", ha indicat el Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) en un comunicat difós a les xarxes socials.
En aquest sentit, ha detallat que les seves forces ja no "obstaculitzaran el trànsit de bucs cap a o des dels ports iranians". "Tots els esforços per fer complir el bloqueig militar per part dels Estats Units han cessat", ha precisat, agregant que els seus vaixells romandran a la zona "per assegurar que tots els aspectes de l'acord es compleixin, obeeixin i estiguin vigents".
L'acord preliminar aconseguit entre Estats Units i Iran contempla una treva de 60 dies, que serà el termini per negociar un acord final que inclogui la qüestió nuclear iraniana, acompanyada de la reobertura sense peatges del pas d'Ormuz i la creació d'un fons de reconstrucció dotat de 300.000 milions de dòlars (uns 260.000 milions d'euros).