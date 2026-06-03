Publicat 03/06/2026 07:26

L'Exèrcit dels EUA anuncien atacs contra una illa iraniana a l'estret d'Ormuz

Archivo - Arxiu - El destructor de míssils guiats de la classe Arleigh Burke de l'Armada dels Estats Units USS Thomas Hudner llança un míssil Tomahawk d'atac terrestre contra l'Iran
Europa Press/Contacto/U.S Navy/U.S. Navy - Arxiu

   MADRID, 3 juny (EUROPA PRESS) -

   L'Exèrcit dels Estats Units ha anunciat "atacs d'autodefensa" contra l'illa iraniana de Qeshm, a l'estret d'Ormuz, en operacions executades amb "forces aliades" que també han inclòs l'enderrocament de "diversos míssils balístics i drons iranians" llançats contra Kuwait i Bahrain.

   "Les forces nord-americanes han dut a terme atacs d'autodefensa contra una estació de control terrestre militar iranià a la illa de Qeshm", ha anunciat el Comandament Central (CENTCOM) de l'Exèrcit nord-americà en una publicació a xarxes, una informació que coincidiria amb les informacions en mitjans iranians d'explosions al sud de l'illa.

   En la mateixa nota, l'òrgan militar ha afirmat que "l'Iran ha llançat diversos míssils balístics contra països veïns de la regió", encara que, subratlla, "cap ha donat als seus objectius" i "cap membre del personal nord-americà ha resultat ferit".

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