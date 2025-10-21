L'ex-primer ministre francès Édouard Philippe demana a Macron que dimiteixi: "No veig cap altra solució"

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
L'ex-primer ministre de França Édouard Philippe ha demanat aquest dimarts la dimissió del president de la República Francesa, Emmanuel Macron, per la crisi política en la qual està sumit el país: "No veig cap altra solució".
Així s'ha expressat en la segona jornada del fòrum World in Progress a Barcelona en un diàleg amb el president del grup Prisa, Joseph Oughourlian, durant el qual ha lamentat que la crisi política i econòmica han creat "un conjunt molt inestable i molt imprecís" que està afeblint França.
"Si arribem a un sistema polític encara més ingovernable amb una extrema dreta i esquerra radical fortes i el centre més feble veig una crisi institucional greu i violenta", ha afegit Philippe, que creu que Macron no convocarà eleccions per por que no hi hagi una majoria.
EXTREMA DRETA I EUROPA
Preguntat per si creu que l'extrema dreta arribarà al poder a França, Philippe ha dit que no sap qui serà el seu candidat per la situació judicial de Marine Le Pen, però ha afirmat que el seu partit, Reagrupament Nacional, és el que té "més diners" i l'electorat més organitzat.
Així mateix, ha confiat que França "té les palanques per reaccionar" i proposa una reforma econòmica del sistema educatiu, del model social i de finançament i de la justícia.
Finalment, sobre el paper de la Unió Europea (UE), Philippe ha defensat que França ha d'estar forta per tenir una Europa sòlida i ha apostat, després de qualificar l'acord comercial amb els Estats Units de "penós", per convertir la UE en una potència i un mercat complet.