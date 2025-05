L'europeista Dan s'imposa en la segona volta de les eleccions presidencials romaneses, segons peu d'urna

MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Bucarest i candidat europeista Nicusor Dan ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials celebrades aquest diumenge a Romania amb un 54 per cent de suport, segons dues enquestes a peu d'urna.

Dan ha derrotat així a l'ultradretà George Simion (45 per cent), candidat de l'Aliança per a la Unió dels Romanesos (AUR), sempre segons estudis a peu d'urna.

En concret, l'estudi d'Avantgarde atorga a Dan un 54,9 per cent de vots i un 45,1 per cent a Simion. L'altre estudi, el de Course, dona a Dan un 54,1 per cent i un 45,9 per cent a Simion. Aquests estudis no inclouen el vot dels ciutadans romanesos residents a l'estranger.

A la primera volta Simion va ser el candidat més votat (40 per cent), mentre que Dan va obtenir gairebé un 21 per cent de vots. Dan s'ha beneficiat del suport dels simpatitzants dels partits oficialistes, en hores baixes.

Aquestes eleccions són la repetició de les que el novembre va guanyar Calin Georgescu, uns comicis anul·lats pels tribunals romanesos per ingerència estrangera.