L'euroescèptic Nawrocki serà president de Polònia després de la seva ajustada victòria electoral

MADRID, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat euroescèptic a la Presidència de Polònia, Karol Nawrocki, recolzat pel partit Llei i Justícia (PiS), ha guanyat aquest diumenge la segona volta de les eleccions amb un 50,89 per cent dels vots enfront del candidat de la governant Coalició Cívica, Rafal Trzaskowski.

Amb una participació del 71,63 per cent i més de 21 milions de vots vàlids emesos, la diferència entre tots dos candidats ha estat de 369.452 vots, segons dades de la Comissió Nacional Electoral recollits per l'emissora pública polonesa, Polskie Radio.

Tots dos candidats s'han mostrat optimistes a mesura que s'han anat coneixent els sondejos a peu d'urna durant la jornada electoral. "Hem guanyat!", va proclamar Trzaskowski a xarxes socials, prometent que no deixaria enrere als qui no li havien votat.

Nawrocki, per la seva banda, va assegurar també la seva pròpia victòria per "salvar Polònia" i no "permetre que (el primer ministre) Donald Tusk governi malament".

Finalment, en els comicis que Tusk presentava com els "més importants" de la història del país, el candidat oficialista s'ha quedat a escassos punts per darrere de Nawrocki, que succeirà a Andrzej Duda i perllongarà així les diferències polítiques entre la Presidència i el líder de la majoria parlamentària.