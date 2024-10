L'Eurocambra reconeix Machado i González amb el premi Sàkharov

BRUSSEL·LES 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament Europeu ha concedit aquest dijous el premi Sàkharov a la Llibertat de Consciència 2024 a la líder opositora veneçolana María Corina Machado i al candidat presidencial Edmundo González en reconeixement a la lluita per la democràcia de l'oposició al règim de Nicolás Maduro.

L'anunci l'ha fet la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, en el ple d'Estrasburg, després de subratllar que els dirigents opositors representen els veneçolans que "dins i fora del país" lluiten per la llibertat i per restaurar la democràcia "davant la injustícia".

"Continuen lluitant per una transició de poder lliure, justa i pacífica", ha recalcat la popular maltesa, en insistir que apel·len als valors de la justícia, democràcia i estat de dret que reconeix l'Eurocambra. "Aquest parlament està al costat del poble de Veneçuela i amb María i Edmundo en la lluita pel futur democràtic del país. Aquest guardó és per a ells i estem segurs que la democràcia prevaldrà a Veneçuela", ha dit.

L'Eurocambra fa costat així a la causa veneçolana destacant les figures de Machado i González per "restaurar la llibertat i la democràcia" al país sud-americà. Aquest premi és un nou senyal de suport del Parlament Europeu que a finals de setembre va reconèixer en una resolució Edmundo González com a president electe de Veneçuela i va instar a fer els passos per garantir que pren possessió del càrrec el 10 de gener.

La candidatura de Machado i González partia com a favorita al premi, després de ser promoguda pel Partit Popular Europeu (PPE) i comptar amb el suport d'altres forces de dreta com els Conservadors i Reformistes de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i Patriotes per Europa, grup que encapçalen el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, i la líder de Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, i en què s'enquadra Vox.