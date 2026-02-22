L'Eurocambra es planteja suspendre la ratificació de l'acord comercial amb EUA després dels nous aranzels de Trump

Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP
El president de la Comissió de Comerç del PE lamenta un "pur caos" que "no entén ningú a hores d'ara"
MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Comissió de Comerç del Parlament Europeu (INTA), Bernd Lange, ha avançat que plantejarà dilluns que ve la suspensió del procés de ratificació de l'acord comercial entre la UE i EUA arran dels nous aranzels globals del 15% proclamats ahir pel president nordamericà, Donald Trump.
En un comunicat publicat en xarxes socials, Lange ha criticat sense contemplacions la política aranzelària d'Estats Units i del seu president, un "pur caos de l'Administració nordamericana".
"No ho entén ningú a hores d'ara. Només hi ha preguntes sense respondre i una incertesa cada vegada major per a la Unió Europea i la resta de socis comercials d'Estats Units", ha afegit Lange, abans de declarar-se convençut que els "termes i les bases legals" de l'acord aconseguit a l'agost de 2025 a Turnberry (Escòcia) entre Trump i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, "han canviat".
Els nous aranzels de Trump són una represàlia contra la decisió adoptada el divendres pel Tribunal Suprem del país contra la seva política aranzelària.
L'alt tribunal va invalidar l'efecte dels aranzels originals sota la Llei de Poders Econòmics d'Emergència Internacional (IEEPA), però Trump ha ordenat aquests nous gravàmens sota un altre instrument com és la Secció 122 de la Llei de Comerç de 1974, que capacita al mandatari per imposar aranzels màxims del 15% per un període inicial de 150 dies. Passat aquest temps, no obstant això, els aranzels només podran ser prorrogats amb el consentiment del Congrés d'EUA.
Lange s'ha preguntat obertament si els aranzels basats en la Secció 122 "podrien constituir una ruptura de l'acord de Turnberry", però "en qualsevol cas és igual perquè ningú sap si Estats Units ho respectarà, o si fins i tot estarà capacitat per respectar-ho".
Per tot això, i atès que "fa falta claredat i certesa legal abans de donar nous passos sobre aquest tema", Lange ha anunciat que aquest dilluns proposarà que "l'equip del Parlamento Europeu" que està negociant la ratificació de l'acord "aparqui el seu treball legislatiu fins que Estats Units proporcioni una avaluació legal adequada" del que està succeint "i declari un clar compromís" en pro de l'acord comercial.