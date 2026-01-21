L'Eurocambra denunciarà l'acord UE-Mercosur davant el Tribunal de Justícia de la UE

Tania Rego/Agencia Brazil/dpa
BRUSSEL·LES 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament Europeu ha acordat aquest dimecres per una diferència de deu vots denunciar l'acord UE-Mercosur davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) pels dubtes que sigui compatible amb el dret comunitari, la qual cosa a la pràctica suposarà suspendre el procés de ratificació del pacte, però no necessàriament l'aplicació provisional, que depèn de la Comissió Europea.
La proposta de demanar un dictamen jurídic a l'alt tribunal europeu promoguda per l'esquerra europea ha tirat endavant amb 334 vots a favor, 324 en contra i 11 abstencions; mentre que ha decaigut una segona iniciativa similar, aquesta vegada avalada per la ultradreta de Patriotes per Europa, que ha estat rebutjada per 225 vots a favor, 402 en contra i 13 abstencions.
La Comissió Europea, la presidenta de la qual, Ursula von der Leyen, va viatjar diumenge passat a Paraguai per subscriure el pacte comercial i aquest mateix dimecres l'ha defensat davant el ple com un moment "històric", s'ha limitat a dir després de la votació que lamenta la decisió i que analitzarà la situació abans de pronunciar-se més detalladament.
El portaveu comunitari de Comerç, Olof Gill, ha dit en una conferència de premsa que a ulls de Brussel·les la motivació de l'Eurocambra per acudir al TJUE "no està justificada" i que s'han pres mesures per atendre les preocupacions i dubtes que apunten els eurodiputats.