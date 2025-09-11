L'Eurocambra condemna la "catàstrofe humanitària" a Gaza i recolza suspendre l'acord comercial amb Israel

BRUSSEL·LES 11 set. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlamento Europeu ha adoptat aquest dijous una resolució en la qual condemna la "catàstrofe humanitària" a la Franja de Gaza, responsabilitza directament a Israel de "bloquejar" el lliurament d'ajuda humanitària i recolza la proposta de la Comissió Europea de suspendre parcialment l'acord d'associació comercial amb Israel, que també requereix del suport dels Vint-i-set.
La resolució, aprovada per 305 vots a favor, 151 en contra i 122 abstencions, exigeix un "alto-el-foc immediat", el lliurament d'ajuda humanitària, exigeix l'alliberament de tots els ostatges israelians retinguts per Hamás i defensa la solució de dues Estats per garantir una pau duradora a la regió.
L'Eurocambra també insta a la Comissió Europea i als Estats membre a suspendre el pilar comercial de l'acord d'associació entre la UE i Israel i a bloquejar totes les transferències d'armes a Israel.
D'igual manera, recolza plenament les sancions europees contra els colons i activistes israelians violents a Cisjordània i Jerusalem Aquest ocupats i insta a penalitzar també als ministres israelians Bezalel Smotrich i Itamar Ben Gvir.
Així mateix, sol·licita que es restableixi íntegrament el mandat i el finançament de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Pròxim (UNRWA) i expressa el seu ferm suport al Tribunal Penal Internacional (TPI) i les seves ordres d'arrest contra el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i el seu ex-ministre de Defensa Yoav Gallant per suposats crims de guerra.
Els eurodiputats han condemnat també "els bàrbars crims perpetrats per Hamás contra Israel" i han demanat sancions concretes contra l'organització terrorista. Al mateix temps, insisteixen en el seu compromís amb la seguretat d'Israel i el seu "dret intransferible d'invocar la legítima defensa" respectant plenament el Dret internacional, ja que Israel segueix sent un soci estratègic de la UE en la lluita contra el terrorisme regional.
No obstant això, la resolució posa l'accent que el dret d'Israel a defensar-se no pot justificar una acció militar indiscriminada a Gaza i expressa preocupació per les contínues operacions militars a la Franja, que han provocat un "sofriment insuportable" per a la població civil, al mateix temps que denuncia l'ús per part d'Hamás de la població com a escut humà.