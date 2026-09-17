L'Eurocambra apunta a la regularització per l'entrada massiva a Ceuta i avisa el Marroc de la sobirania d'Espanya

Philippe Stirnweiss/EU Parliamen / DPA
BRUSSEL·LES 17 set. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament Europeu ha apuntat aquest dijous a la regularització extraordinària aprovada aquest any pel govern de Pedro Sánchez com un element amb "efecte crida" per a l'arribada massiva de migrants irregulars a Ceuta els passats 30 i 31 de juliol, en una resolució no vinculant que denuncia que la ciutat va ser "envaïda" i alerta de la "instrumentalització" de la migració.
L'informe, adoptat amb 339 vots a favor, 225 en contra i 16 abstencions, ha tirat endavant a Estrasburg (França) amb el suport en bloc del Partit Popular Europeu --que ha redactat el text--, i també per part dels liberals europeus (Renovar Europa) i la totalitat dels tres grups d'ultradreta --Patriotes per Europa (que inclou Vox), Conservadors i Reformistes (CRE) i Europa de les Nacions Sobiranes (ENS)--.
En contra, hi ha votat el grup dels Socialistes i Demòcrates (S&D), la líder sel qual, l'eurodiputada del PSOE, Iratxe García, havia posat com a "línia vermella" que no s'assenyalés el Govern espanyol, i les forces d'esquerra --Esquerra Europea i Verds--, i també part dels liberals, inclosa l'eurodiputada del PNB, Oihane Agirregoitia.
L'informe dona suport a la carta signada per 22 líders de la UE després de l'entrada de gairebé 80.000 migrants en la qual van assenyalar la regularització extraordinària com un factor d'atracció per a la migració irregular i avisa que "les entrades massives incontrolades i la instrumentalització de la migració no han de generar mai la percepció que l'entrada il·legal a la UE es pot convertir en una estada legal".
Així, el text adverteix que aquesta percepció "encoratja nous intents i soscava la confiança en la política migratòria comuna de la Unió", i a més sosté que "les polítiques nacionals, com les regularitzacions massives, no es poden adoptar sense tenir en compte les seves repercussions en els altres estats membres de l'espai Schengen i del conjunt de la Unió.
En el curs de la votació, a més, ha tirat endavant una altra esmena del grup CRE en la qual s'expressa "profunda preocupació" per la política de regularització "a gran escala aplicada pel govern del president Pedro Sánchez", ja que "genera un efecte crida i transmet el missatge equivocat als possibles migrants i a les xarxes delictives de tràfic il·lícit de migrants".
En tot cas, els eurodiputats defensen que Ceuta i Melilla són "ciutats espanyoles i europees la sobirania de les quals i integritat territorial estan fora de tot dubte" i expressen el seu reconeixement per l'"extraordinària responsabilitat i resiliència" demostrades pels ciutadans i les autoritats locals de Ceuta durant aquesta crisi sense precedents.
També s'adrecen a la Comissió Europea per demanar-li que avaluï l'eventual repercussió transfronterera dels desplaçaments secundaris d'una entrada massiva irregular i en el funcionament de l'espai sense fronteres Schengen, després d'apuntar que la protecció de les fronteres de la UE és una responsabilitat "compartida" per tots els estats de la Unió.