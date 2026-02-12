L'Eurocambra adopta noves mesures per protegir els pagesos de pràctiques comercials deslleials

BRUSSEL·LES 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament Europeu ha donat aquest dijous el vistiplau definitiu a noves normes per reforçar la protecció dels pagesos contra pràctiques comercials deslleials, especialment en casos transfronterers, que obliguen les autoritats estatals a cooperar per evitar conductes abusives dels grans compradors i minoristes.
El text s'ha aprovat per una àmplia majoria, amb 555 vots a favor, cap en contra i 26 abstencions i, tal com explica l'Eurocambra, vol garantir que els treballadors del sector agrari rebin una remuneració justa per la seva feina.
Entre les principals novetats, figura la possibilitat que els estats membres intervinguin per iniciativa pròpia per posar fi a pràctiques comercials deslleials transfrontereres, sense cap necessitat que el productor presenti una denúncia formal.
Segons expliquen els eurodiputats, aquest mecanisme replica el sistema de protecció per a les indicacions geogràfiques en el mercat únic i pretén evitar que els agricultors, sovint en posició de feblesa negociadora, s'hagin d'enfrontar sols a grans operadors.
La reforma, que el Consell haurà d'aprovar formalment abans que entri en vigor, complementa la directiva sobre pràctiques comercials deslleials del 2019, que ja protegia els pagesos d'abusos com retards en els pagaments o cancel·lacions de comandes amb poca antelació.