Letònia intercepta un dron i Finlàndia restringeix temporalment el seu espai aeri i marítim

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MADRID, 14 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit de Letònia ha afirmat haver interceptat, a la matinada d'aquest divendres, un vehicle aeri no tripulat estranger que havia entrat el seu territori, així com les autoritats finlandeses han establert restriccions temporals al seu espai aeri i marítim en la part aquest del golf de Finlàndia.
"A la regió de Balvi, avions de combat de la Missió de Patrulla de l'Espai Aeri Bàltic de l'OTAN han derrocat amb èxit un vehicle aeri no tripulat estranger que havia entrat a Letònia com a conseqüència de la guerra electromagnètica russa", han informat les Forces Armades letones en un comunicat en el qual no han donat més detalls sobre la procedència del vehicle aeri.
A continuació, l'autoritat ha assenyalat que les amenaces a l'espai aeri anunciades a les regions d'Augsdaugava, Preili, Rezekne, Balvi i Aluksne --totes a l'est del país-- ja han finalitzat.
Per la seva banda, les Forces de Defensa fineses han establert una zona de restricció aèria i marítima temporal en la part oriental del golf de Finlàndia amb objecte de "garantir la seguretat dels transeünts i la capacitat operativa de les autoritats per fer front a possibles drons".
Ja al començament del passat mes de juny, avions de combat francesos de l'OTAN van afirmar haver derrocat un dron a l'espai aeri letó, la qual cosa va portar, igual que en aquesta ocasió, a activar una alerta per una possible amenaça aèria i demanar a la població que romangués en llocs segurs.