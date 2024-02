Letònia afirma que "consideraria participar" en l'enviament de tropes a Ucraïna

RIGA, 28 febr. (DPA/EP) -

Les autoritats de Letònia han deixat la porta oberta aquest dimecres a la possibilitat d'enviar tropes a Ucraïna, després de les declaracions en aquest mateix sentit del president francès, Emmanuel Macron, a les quals no s'han adherit la resta de socis de l'OTAN.

"Letònia continua examinant moltes maneres diferents de reforçar el suport a Ucraïna. En cas que els aliats de l'OTAN arribin a un acord sobre el desplegament de tropes a Ucraïna, Letònia consideraria participar-hi", ha dit a l'agència DPA un portaveu del Ministeri de Defensa.

Qui tampoc no ha descartat aquesta hipòtesi ha estat Lituània, on el ministre de Defensa, Arvydas Anusauskas, ha evitat oposar-se "contundentment" a aquesta hipòtesi i ha assenyalat que hi ha la possibilitat de desplegar tropes per a "tasques d'entrenament".

En canvi, la resta de socis de l'OTAN han descartat la mesura i han atribuït les paraules de Macron al "desig" d'ajudar Ucraïna, coincidint, d'altra banda, en la necessitat de continuar-hi enviant armes i municions.

Per la seva banda, Kíiv va donar la "benvinguda" a qualsevol proposta per millorar aquesta ajuda. "Els líders de diversos països europeus suggereixen (...) introduir noves variables i estudiar què es pot fer. I això és excel·lent", va dir el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.