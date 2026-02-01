L'essencial pas de Rafá amb Gaza reprèn parcialment el trànsit de persones després d'un any i mitjà tancat per la guerra

Archivo - Arxivo - Imatge d'arxiu del pas de Rafá - Ali Mostafa / Xinhua News / ContactoPhoto
MADRID 1 febr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -
El pas de Rafá, essencial zona de trànsit per a l'entrada i sortida de persones i béns entre Egipte i la Franja de Gaza, ha quedat parcialment reobert aquest diumenge per al trànsit de persones després d'un tancament d'any i mig per la guerra, segons ha anunciat l'administració israeliana sobre els territoris palestins ocupats, la COGAT.
"De conformitat amb l'acord d'alto el foc i una directiva de la cúpula política, l'encreuament de Rafá ha quedat obert avui per al pas limitat únicament de residents", ha informat l'autoritat israeliana.
El responsable de premsa de la Unió Europea a Jerusalem, Shadi Othman, també ha informat de la reobertura del pas en una entrevista amb l'emissora Voice of Palestine, on ha precisat que l'encreuament serà escenari avui d'un "episodi de prova" per " facilitar el moviment limitat dels palestins cap a i des de la Franja de Gaza".
Fonts locals palestines han confirmat a l'agència Sanad l'arribada en les últimes hores d'autobusos amb empleats palestins al costat egipci de l'encreuament en preparació per a la seva reobertura imminent encara que fonts de l'agència DPA i del diari israelià 'Haaretz' estimen que la veritable activitat començarà aquest proper dilluns, quan les autoritats israelianes donin permís al desplaçament normal de civils: 150 podran sortir diàriament de la Franja de Gaza i es permetrà l'entrada a un altre mig centenar cada 24 hores.
L'encreuament portava tancat des del 7 de maig de 2024, quan un acelerón de l'ofensiva israeliana a Gaza va culminar amb la presa de la ciutat de Rafá per part dels seus militars, pas inclòs, la qual cosa va comportar el cessament del tràfic de passatgers i l'entrada d'ajuda a la Franja.
Les ONG humanitàries portaven mesos clamant per la seva reobertura donada la crítica situació que travessen centenars de milers de palestins asfixiats per la falta d'assistència i, segons fonts locals palestines hi ha uns 20.000 ferits i malalts de càncer que estan esperant permís per abandonar la Franja a través de Rafá per rebre assistència mèdica fos de l'enclavament.
La COGAT ha indicat que per transitar el pas serà necessària ua autorització de seguretat prèvia de les persones per part d'Israel i sota la supervisió de la missió de la Unió Europea, similar al mecanisme implementat al gener de 2025.
"El retorn de residents d'Egipte a la Franja de Gaza es permetrà, en coordinació amb Egipte, únicament als residents que van abandonar Gaza durant la guerra, i només després d'obtenir l'autorització de seguretat prèvia d'Israel", fa saber la COGAT.
A més de la identificació i el control inicial en l'encreuament de Rafah per part de la missió de la Unió Europea, es durà a terme un procés addicional de control i identificació en un corredor designat, operat per l'estament de defensa en una zona sota control de l'Exèrcit israelià.