L'esquerrà José María Balcázar, nou president interí del Perú

MADRID, 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El Congrés del Perú ha proclamat aquest dimecres per la nit a José María Balcazar com a president del país llatinoamericà, en una segona votació de la cambra, un dia després que José Jerí hagi estat destituït en una moció de censura convocada arran de dues investigacions en contra seva per tràfic d'influències.
El candidat recolzat per la bancada de l'esquerrà Perú Libre ha assumit la Presidència interina en aconseguir 64 vots enfront dels 46 obtinguts per Maricarmen Alva, presentada per la bancada d'Acció Popular (centredreta) i que era la gran favorita, segons recull 'La República'.
Balcázar, que exercirà el càrrec fins al 28 de juliol de 2026 d'acord al citat diari, ha estat triat en una segona votació, ja que cap dels quatre candidats presentats en la vespra per a la Presidència havia obtingut els 59 requerits per a això.