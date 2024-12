L'esquerra francesa es torna a postular per encapçalar el govern davant la previsible caiguda de Barnier

MADRID 3 des. (EUROPA PRESS) -

Els dirigents de l'esquerra francesa han reivindicat que el seu espai polític és el que ha d'ocupar la prefectura de govern en cas que es compleixin els pronòstics i caigui l'actual primer ministre, Michel Barnier, fruit d'una moció de censura que es votarà dimecres a l'Assemblea Nacional després de la manca de consens sobre els pressupostos del 2025.

En les eleccions legislatives del juliol, el Nou Front Popular (NFP), del qual formen part el Partit Socialista (PS) i La França Insubmisa (LFI), entre altres formacions, ja va insistir que havia d'agafar les regnes de l'executiu en ser el bloc amb més representants a la cambra baixa, per davant els aliats del president Emmanuel Macron i la ultradreta de Marine Le Pen.

L'esquerra va postular aleshores l'economista Lucie Castets, que aquest dimarts, en unes declaracions a Franceinfo, s'ha declarat "preparada per governar" si així li ho reclama Macron. Ha matisat, no obstant això, que no ho vol fer costi el que costi i que no es tracta d'"una qüestió personal", ja que podria donar suport a una altra persona que estigués "en una millor posició".

Macron va descartar l'opció de Castets i qualsevol de l'esquerra amb l'argument que tenien el rebuig explícit de la resta de grups i, per tant, estava abocada al fracàs. Va acabar optant per Barnier, procedent d'Els Republicans (LR) i que tampoc no ha aconseguit consolidar el seu suport a l'Assemblea Nacional.

El líder dels socialistes, Olivier Faure, aposta com Castets per "un primer ministre d'esquerres", capaç de presentar "un projecte d'esquerres" davant la cambra tot i que pugui estar obert a "compromisos" amb altres grups, com ha explicat en unes declaracions a BFMTV.

Faure ha denunciat que Barnier "només ha allargat la mà a Marine Le Pen" per mirar de salvar el projecte de pressupost de la Seguretat Social i, en darrera instància, garantir la seva supervivència política. En aquest sentit, ha afirmat que el primer ministre no ha volgut parlar en cap moment amb el PS.