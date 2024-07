L'esquerra francesa reclama més claredat al partit de Macron per frenar la ultradreta

MADRID, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

Els partits que integren el Nou Front Popular (NFP) d'esquerres a França han acusat el partit del president, Emmanuel Macron, d'incórrer en contradiccions que acabaran per afavorir la ultradreta en la segona volta de les eleccions legislatives, després que destacats candidats de la formació han desoït la consigna oficial de retirar-se en les anomenades triangulacions.

França es divideix en circumscripcions uninominals --els escons no es reparteixen per llistes sinó candidats-- i tant el NFP com Ensemble, la coalició de Macron, han acordat retirar els seus candidats si han quedat tercers en primera volta per afavorir el vot útil contra la ultradreta.

El coordinador de La França Insubmisa (LFI), Manuel Bompard, ha afirmat en una entrevista a BFM TV i RMC que han retirat "entre 40 i 50 candidats" i, en canvi, ha acusat la majoria presidencial de "posar en perill els resultats de diumenge" per la seva manca de "claredat".

L'actual primer ministre, Gabriel Attal, que aspira a la reelecció, va insistir dilluns al vespre que una majoria absoluta del partit de Marine Le Pen i Jordan Bardella seria "catastròfica", però els darrers dies s'han evidenciat els polsos interns que també hi ha a Ensemble.

En aquest sentit, la ministra Dominique Faure ha anunciat aquest dimarts que es retira de la seva circumscripció per "responsabilitat", després que així li ho han sol·licitat Macron i Attal i malgrat que 24 hores abans havia amenaçat amb arribar "fins al final".

Una altra candidata afí a Macron que es resisteix a claudicar, Anne-Laurence Petel, ha denunciat un "assetjament digital" per part de LFI, partit que molts del front macronista cataloguen d'extrema esquerra i equiparen a Reagrupament Nacional pel que fa a riscos.

No obstant això, el secretari general del Partit Socialista, Olivier Faure, ha apuntat per les xarxes socials que els arguments de Petel són "ridículs" perquè, en el cas de la seva circumscripció, el candidat amb més opcions davant la ultradreta no és de LFI sinó socialista.

NO HI HAURÀ COALICIÓ

Els sondejos situen Reagrupament Nacional i els seus aliats Els Republicans com els favorits per obtenir la majoria a l'Assemblea Nacional, però no donen per segur que sigui absoluta, la qual cosa abocaria a un escenari de pactes o directament a la ingovernabilitat.

Attal ha plantejat una "majoria plural", en un intent d'allargar la mà a l'esquerra que LFI s'ha afanyat a rebutjar. "L'objectiu és governar amb un govern del NFP després de diumenge", ha dit Bompard.

En aquest sentit, el coordinador 'insubmís' ha descartat la hipòtesi de la coalició i ha subratllat que el seu partit no entrarà en cap gabinet si no és per "aplicar el seu programa".