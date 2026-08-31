De l'Espriella demana disculpes als colombians ofesos per l'acte religiós del dia de la seva investidura

Europa Press/Contacto/Sebastian Barros
MADRID 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha ofert aquest diumenge les seves disculpes als qui es van sentir ofesos per l'espai religiós dut a terme el dia de la seva investidura, el passat 7 d'agost, després que un jutge així l'hi ordenés en considerar que amb això va vulnerar la "neutralitat religiosa".
"Si aquest acte va poder generar incomoditat o si va ofendre alguna persona, en la meva condició de cap d'Estat, ofereixo excuses per això", ha manifestat el líder ultradretà en una al·locució que ha tancat dient "que visqui Crist Rei" i "que Déu beneeixi Colòmbia".
En aquest acte, celebrat a la ciutat de Cali, es va dur a terme una cerimònia en la qual van participar diversos líders espirituals que van realitzar un acte de fe i oració conjunta. No obstant això, De la Espriella ha asseverat que "la cerimònia de transmissió de comandament va correspondre a un punt de l'ordre del dia de la sessió conjunta de l'honorable Congrés de la República aprovat el 7 d'agost" i que "l'elaboració de l'ordre del dia correspon a una de les facultats de les taules directives d'aquesta honorable corporació i va incloure un punt denominat invocació".
"Encara que m'identifico com a creient, soc catòlic. Respecto la separació entre l'Església i l'Estat i garantiré en el marc de les meves funcions les llibertats i els drets de tots els colombians sense cap distinció, inclosa la llibertat de professar qualsevol religió o de no professar cap", ha insistit agregant que, de la mateixa manera la Constitució de Colòmbia "empara" el seu "dret a professar lliurement" la seva i "a fer-ho de manera pública i privada".
Va ser fa amb una setmana quan un jutge va ordenar al líder de l'Executiu colombià oferir disculpes al país per "vulnerar la neutralitat religiosa" durant la seva presa de possessió, donant així la raó a un ciutadà que va presentar una queixa davant els tribunals, on va al·legar que es tractava d'una "violació dels drets fonamentals a la llibertat de consciència i culte".
D'acord amb la decisió judicial, durant la cerimònia es va incloure un espai denominat "invocació i lloança", a més d'incloure's la participació de representants de tres sectors religiosos diferents i la presència d'una imatge de la Verge de Fátima en el recinte on es va desenvolupar l'esdeveniment.