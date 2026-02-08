L'escàndol dels arxius d'Epstein es porta per davant al cap de Gabinet del primer ministre britànic

Europa Press/Contacto/Marcin Nowak - Arxiu
Morgan McSweeney presenta la seva dimissió i demana disculpes per la implicació de l'exambaixador Peter Mandelson
MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -
Morgan McSweeney, cap de Gabinet del primer ministre britànic Keir Starmer, ha anunciat aquest diumenge la seva dimissió enmig de l'escàndol generat per la implicació de l'exambaixador a EUA Peter Mandelson en l'última remesa de documents desclassificats del delinqüent sexual nord-americà Jeffrey Epstein.
"Després d'una acurada reflexió, he decidit dimitir del Govern", ha anunciat McSweeney en una carta publicada pels mitjans britànics. El cap de Gabinet assumeix la culpa d'haver designat a Mandelson per al càrrec d'ambaixador. "Va ser un error. (Mandelson) ha danyat al nostre partit, al nostre país i a la confiança en la política", ha afegit.
Mandelson, qui fos comissari europeu de Comerç, també està sent investigat per revelar presumptament informació sensible a Epstein sobre el rescat de 500.000 milions d'euros que es disposava a aprovar l'Eurozona el 2010 quan era ministre al Govern de l'ex primer ministre britànic Gordon Brown (2007-2010).
En els documents d'Epstein apareixen tres pagaments a Mandelson --llavors diputat al Parlament de Regne Unit-- de 25.000 dòlars (una mica més de 21.000 euros) enviats entre 2003 i 2004 des de comptes bancaris del multimilionari al banc JP Morgan.
"Jo vaig aconsellar al primer ministre que efectués aquest nomenament i assumeixo la plena responsabilitat per aquest consell", ha afegit McSweeney abans de demanar a l'opinió pública que recordi, per sobre de tot "a les dones i a les nenes arruïnades per Jeffrey Epstein", les veus de les quals "han romàs desateses des de fa massa temps".
El primer ministre britànic ha agraït a McSweeney els seus serveis al partit Laborista. "En gran mesura, gràcies a la seva dedicació, lleialtat i lideratge, vem guanyar una majoria aclaparadora en les eleccions i ens va donar l'oportunitat de canviar el país". Per contra, la líder de l'oposició conservadora, Kimi Badenoch, ha declarat que la dimissió és insuficient i cal depurar responsabilitats al més alt nivell.
"Keir Starmer ha d'assumir la responsabilitat de les seves pròpies i terribles decisions. Però mai ho fa", ha indicat en xarxes socials. "Però un cop més, amb aquest primer ministre, la culpa és d'un altre".