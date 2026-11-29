MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Defensa rus ha anunciat aquest diumenge que les seves tropes ja controlen la localitat de Kolomiytsi, a la província ucraïnesa de Dnipropetrovsk, una operació que, segons Moscou, permetrà ampliar la seva presència a la zona i facilitar nous avenços militars.
Segons el departament, els militars russos han netejat més de 400 edificis després d'intensos combats: "L'alliberament de Kolomiytsi ha permès al grup Vostok ampliar la seva presència i crear les condicions per continuar avançant a la regió de Dnipropetrovsk", recull un comunicat difós a través de Telegram.
L'anunci arriba després que les autoritats russes hagin notificat la "destrucció" de 1.017 drons llançats per l'exèrcit d'Ucraïna la nit passada, el qual suposa una de les xifres més altes d'intercepcions en una sola jornada de les últimes setmanes.
Rússia manté l'ofensiva a Ucraïna des del 24 de febrer del 2022 i el president rus, Vladímir Putin, ha justificat la intervenció per la necessitat de protegir la població del Donbàs i de respondre als riscos de seguretat derivats de l'expansió de l'OTAN cap a l'est.