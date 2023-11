Les telecomunicacions queden tallades a la Franja de Gaza per manca de combustible

MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

Les principals companyies de telecomunicacions a la Franja de Gaza han anunciat aquest dijous el tall del subministrament elèctric a causa de les greus mancances de combustible que pateix l'enclavament palestí des de l'esclat del conflicte el 7 d'octubre.

"Lamentem anunciar que tots els serveis de telecomunicacions han quedat sense servei perquè totes les fonts d'energia que sostenen la xarxa s'han exhaurit i no s'ha permès l'entrada de combustible", han explicat a través de les xarxes socials les companyies Jawwal i Paltel.

Les empreses ja fa dies que adverteixen d'aquestes limitacions, fruit de la manca de generadors elèctrics. Les agències humanitàries també han advertit que aquestes apagades compliquen l'atenció a la població i el Govern de la Franja de Gaza ha reconegut que les males comunicacions impedeixen elaborar un recompte de víctimes de l'ofensiva militar israeliana.

Les autoritats israelianes van autoritzar dimecres per primera vegada l'entrada de combustible: 23.000 litres destinats a l'agència de l'ONU per als refugiats palestins (Unrwa). No obstant això, segons va explicar la mateixa organització, aquest carregament està limitat a facilitar el funcionament de vehicles que traslladen ajuda.