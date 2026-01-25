Les protestes per la mort d'una persona a mans de l'ICE a Minneapolis s'estenen per altres ciutats d'EUA

Europa Press/Contacto/Bryan Smith
MADRID 25 gen. (EUROPA PRESS) -
Centenars de persones s'han congregat aquest dissabte en ciutats com Los Ángeles, Nova York, Seattle, Washington DC o Chicago per protestar per la mort a tirs a la ciutat de Minneapolis d'Alex Jeffrey Pretti, perpetrada per agents del Servei de Control d'Immigració i Duanes d'Estats Units (ICE) en el marc de les manifestacions que han omplert els carrers de la ciutat de l'estat de Minnesota en contra de l'operació antiimmigració executada per les autoritats d'Estats Units.
Les protestes, que també s'han desenvolupat en la localitat on han ocorregut els fets, s'han estès per tot el país amb missatges en contra de l'ICE i actes d'homenatge al mort.
A Minneapolis, més de mil persones han participat en una vigília en memòria de Pretti desenvolupada al parc Whittier --proper al lloc dels fets--, en el qual els congregats han portat ves-les i cartells contra el cos federal. També s'han produït enfrontaments amb els efectius policials desplegats, segons informen els mitjans locals.
En altres grans ciutats com Washington, una marxa ha concentrat a centenars de persones que s'han dirigit cap a l'edifici del Departament de Seguretat Nacional situat en el sud-oest de la ciutat, on han corejat: "Vergonya", segons recull el 'Washington Post'.
La protesta més multitudinària ha tingut lloc a Nova York i en ciutats com Els Ángeles o Chicago, que també han estat entre els objectius de l'inquilí de la Casa Blanca amb el desplegament de la Guàrdia Nacional, s'han desenvolupat mobilitzacions contra les batudes migratòries a Minnesota.
Durant la jornada del divendres, milers de persones també van prendre els carrers de Minneapolis per denunciar abusos comesos durant les últimes setmanes en les operacions de l'HISSI després que, el passat 7 de gener, un altre agent federal matés a tirs a la ciutadana nord-americana Renée Nicole Good. Una setmana després, van ferir d'un tret en la cama a un ciutadà veneçolà.
Aquesta mobilització ha estat emmarcada en una gran jornada de protesta en la qual els organitzadors han cridat a la vaga --laboral, escolar i de consum-- "per oposar-se units a les accions del govern federal contra l'estat", dins del moviment de protesta 'ICE Out for Good' (ICE fora d'una vegada) que engloba a més de cent organitzacions com a sindicats, grups pels drets civils i entitats religioses.
El Govern liderat per Donald Trump va llançar l'operació antiimmigració Metre Sorgeix el passat mes de desembre a Minnesota, que l'inquilí de la Casa Blanca ha justificat sota l'afirmació d'un augment de la criminalitat. Les actuacions dels agents, com la mort de Good o la detenció d'un nen de cinc anys, han deslligat la indignació entre la població de l'estat.