Les principals cadenes dels EUA es neguen a cobrir les activitats de la Casa Blanca pel veto a la CNN

Dmitry Kirsanov / Zuma Press / Europa Press
MADRID 21 set. (EUROPA PRESS) -
Les principals cadenes de televisió dels Estats Units (EUA) --ABC, CBS, CNN, Fox News i NBC-- han rebutjat cobrir les activitats de la Casa Blanca en resposta al veto anunciat la setmana passada pel president nord-americà, Donald Trump, contra la CNN, MS NOW i el portal Politico.
"A partir d'avui, el grup de premsa televisiva no cobrirà els esdeveniments designats com a cobertura conjunta del president", afirma un correu electrònic de Bryan Boughton, cap de Fox News a Washington, adreçat als subscriptors de la cadena conservadora.
Les cinc cadenes s'alternen per filmar el president i proporcionar imatges en directe a la resta de televisions i mitjans de comunicació, per la qual cosa la cobertura de la Casa Blanca dependrà de la que facin els mitjans locals i internacionals.
El periodista al·lega que la mesura respon al veto del president Trump a aquesta cadena, després que el seu periodista hagi tingut l'accés prohibit a les instal·lacions, i assegura que "no es crearà cap grup de premsa substitut", si bé la "cobertura televisiva general continuarà amb normalitat, incloent el Congrés, les personalitats importants i esdeveniments selectes a Washington i a tot el país".
"La ciutadania té un interès vital a rebre informació precisa i independent sobre el seu govern. Cap administració hauria d'imposar restriccions a un mitjà de comunicació per estar en desacord amb les seves informacions", ha defensat.
Trump ha assenyalat a les xarxes socials que la decisió de vetar-los l'entrada està relacionada amb la "constant difusió de notícies falses". "Els mitjans de comunicació no haurien de poder escriure o informar constantment sobre ficció i mentides quan cobreixen notícies sobre el president, l'administració Trump o els EUA", va dir divendres passat.