Les primeres investigacions certifiquen el trencament del cable del funicular en l'accident de Lisboa

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
L'Oficina de Prevenció i Investigació d'Accidents Aeris i Ferroviaris de Portugal (GPIAAF) ha certificat que el cable que unia les dues cabines del funicular Glória (Lisboa) --que permetia el moviment amb un mecanisme de contrapès-- es va trencar en el punt connectat a la cabina de la part superior del recorregut, en el primer informe que llança llum sobre les possibles causes del descarrilament que va provocar la mort de setze persones i va deixar més de vint ferits aquest dimecres a la capital portuguesa.
Les investigacions han assenyalat també que la resta del cable, així com els altres elements del funicular, no han presentat "anomalies significatives aparents". El tipus de cable, compost per sis cordons de 36 filferros d'acer, s'utilitzava des de fa sis anys.
En una inspecció prèvia a l'accident, que va durar aproximadament 30 minuts, es va indicar que el cable s'havia de reemplaçar en un termini de 263 dies. El manteniment i la conservació del funicular es trobaven subcontractats a un operador privat, encarregat també de la instal·lació del sistema de cablejat.
L'informe preliminar ha determinat que els frens van ser activats --sense que encara s'hagin fet totes les comprovacions pertinents--, però que no comptaven amb la capacitat per frenar les cabines en perdre's l'equilibri que aportava el cable a través del contrapès.
"Els frens existents no constitueixen un sistema redundant en cas de fallada del cable de connexió", sosté el comunicat emès per les autoritats lusitanes.
Igualment, l'oficina ha indicat que de moment "no es poden extreure conclusions vàlides" de les investigacions preliminars i que esperen publicar un informe final en un termini de 45 dies. El director de l'oficina, Nelson Oliveira, ha explicat que en aquest document es resumiran les investigacions i les conclusions disponibles a aquesta data.
La Policia Judicial de Portugal va confirmar aquest divendres la llista de nacionalitats de les setze víctimes mortals, entre les quals figuren persones de vuit països.
El sinistre es va cobrar la vida de cinc persones portugueses, tres del Regne Unit, dues de Corea del Sud, dues del Canadà, una de Suïssa, una d'Ucraïna, una dels Estats Units i una de França, segons consta en un comunicat recollit per l'agència de notícies Lusa.